Иост Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1955
Дата смерти23.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1955
Отец: Иост Александр
Мать: Иост Елизавета
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2015