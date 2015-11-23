Иост Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иост Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1955

Дата смерти

23.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1955

Отец: Иост Александр

Мать: Иост Елизавета

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2015
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