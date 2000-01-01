Лаврентьева ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Лаврентьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Василий

Россия, Москва, Щелковский район, д. Аксеново
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лаврентьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Лаврентьев Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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