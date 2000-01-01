Лаврентьева ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лаврентьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Василий
Россия, Москва, Щелковский район, д. Аксеново
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лаврентьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: Лаврентьев Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно