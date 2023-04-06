Трубникова (Ляпкина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения21.02.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1849
Отец: Ляпкинъ Ботковъ Леонтій
Мать: Ляпкина Ирина
Бракосочетание
28.01.1868
Муж: Трубниковъ Василій
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
11.12.1868
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
24.05.1874
Сын: Трубниковъ Яковъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
13.08.1883
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
22.04.1888
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій
Рождение ребёнка
24.05.1891
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Трубниковъ Василій