Трубникова (Ляпкина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Ляпкина) Евдокія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1849

Отец: Ляпкинъ Ботковъ Леонтій

Мать: Ляпкина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Трубниковъ Василій

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
11.12.1868

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Трубниковъ Яковъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.08.1883

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1891

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Трубниковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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