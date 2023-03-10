Скворцова (Надеждина) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Надеждина) Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Надеждин Василий Степанович

Мать: Надеждина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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