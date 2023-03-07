Сусина Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусина Наталия Ивановна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Иван Алексеевич

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сусина Анна Павловна

Отец ребёнка: Сусин Павел Андреевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сусина Ольга Евлампиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождена вне брака.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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