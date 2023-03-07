Сусина Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сусина Анна Павловна
Отец ребёнка: Сусин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сусина Ольга Евлампиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождена вне брака.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно