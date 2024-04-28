Миюсова Мария Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1869 ст.
Муж: Миюсов Федор Львович
Восприемники: по жениху с.о. Яков Львов Миюсов, Дионисий Львов Миюсов по невесте Гавриил Егоров Воронцов, Ксенофонт Петров Байдерин
Рождение ребёнка
16.11.1875
Дочь: Миюсова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
26.10.1877 ст.
Дочь: Миюсова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
крестили 27 октября
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Дочь: Миюсова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миюсова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миюсов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович
Смерть
Неизвестно