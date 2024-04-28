Миюсова Мария Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова Мария Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1869 ст.

Муж: Миюсов Федор Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: по жениху с.о. Яков Львов Миюсов, Дионисий Львов Миюсов по невесте Гавриил Егоров Воронцов, Ксенофонт Петров Байдерин
Рождение ребёнка
16.11.1875

Дочь: Миюсова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Рождение ребёнка
26.10.1877 ст.

Дочь: Миюсова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
крестили 27 октября
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Дочь: Миюсова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Яков Федорович

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Василий Федорович

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миюсова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Николай Федорович

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миюсов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Миюсов Федор Львович

Смерть
Неизвестно
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