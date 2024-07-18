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(Нескоблинова) Ирина Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1836

Муж: Нескоблинов Федор Патапов

[Witnesses: Глирон? Наумов Старадубцев, Яков Яковлев Мардовин; с. Малых Алабухов кр. Иван Ильин Рубцев, Иван Ефимов Челпыгин?]
Рождение ребёнка
20.07.1838

Дочь: (Нескоблина) Мария Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов

Рождение ребёнка
05.10.1846

Дочь: (Нескоблинова) Параскева Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нескоблинова) Афимья Федорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов

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