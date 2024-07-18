(Нескоблинова) Ирина Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1836
[Witnesses: Глирон? Наумов Старадубцев, Яков Яковлев Мардовин; с. Малых Алабухов кр. Иван Ильин Рубцев, Иван Ефимов Челпыгин?]
Рождение ребёнка
20.07.1838
Дочь: (Нескоблина) Мария Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов
Рождение ребёнка
05.10.1846
Дочь: (Нескоблинова) Параскева Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нескоблинова) Афимья Федорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Федор Патапов