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Кочкарев Николай Яковлевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1891

Отец: Кочкарев Яков Стефанович

Мать: Кочкарева Елена Петровна

Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Кочкарева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
04.10.1917

Сын: Кочкарев Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
26.11.1919

Сын: Кочкарев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
04.09.1921

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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