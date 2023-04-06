Кочкарев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1891
Отец: Кочкарев Яков Стефанович
Мать: Кочкарева Елена Петровна
Бракосочетание
22.01.1917
Жена: Кочкарева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
04.10.1917
Сын: Кочкарев Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
26.11.1919
Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
04.09.1921
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кочкарева Мария Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно