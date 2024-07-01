Домашев Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1832
В РС 1834 года - 2 года. (новорожденный в 1832 г.) ГАЗК ф. 1, оп. 1(о), д. 17549, л. 638 об. В ИВ 1835 года Быркинской Николаевской церкви - 9 лет?. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 454., лл. 519. № 308 В... Показать все
Бракосочетание
До ?.11.1863 ст.
Восприемник
23.03.1874 ст.
у Дарьи, дочери Софрона Александровича Домашева.
Смерть
Неизвестно