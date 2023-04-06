Антипинъ Сазонтъ
Место рождения
Дата рождения05.09.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1847
Отец: Антипинъ Семенъ
Мать: Антипина Ѳекла
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антипинъ Николай
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Суровцова Елена
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Антипинъ Яковъ
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Антипинъ Архипъ
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Мариамна
Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Устинья Иванова