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Антипинъ Сазонтъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.09.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1847

Отец: Антипинъ Семенъ

Мать: Антипина Ѳекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Антипинъ Николай

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Суровцова Елена

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Антипинъ Яковъ

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Антипинъ Архипъ

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мариамна

Мать ребёнка: Антипина Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Устинья Иванова

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