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Марфа Калинина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афимья Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никита Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефим Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1833

Сын: Никанор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Акимов

Смерть
Неизвестно
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