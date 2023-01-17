Марфа Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афимья Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никита Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефим Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Рождение ребёнка
27.07.1833
Сын: Никанор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Акимов
Смерть
Неизвестно