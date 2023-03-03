Калинина Людмила Алнесеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Людмила Алнесеевна

Калинина Людмила Алнесеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1980

Дочь: Крайнова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Калинина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close