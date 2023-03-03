Калинина Людмила Алнесеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1980
Дочь: Крайнова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Калинина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Калинин Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан