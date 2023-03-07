Авдотья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Василий Киреевич
Отец ребёнка: Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Исай Киреевич
Отец ребёнка: Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Алексей Киреевич
Отец ребёнка: Кирилл Антипович
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Архип Киреевич
Отец ребёнка: Кирилл Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Антипович
Смерть
Неизвестно