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Авдотья Фёдоровна

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Место рождения

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Антипович

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Василий Киреевич

Отец ребёнка: Кирилл Антипович

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Исай Киреевич

Отец ребёнка: Кирилл Антипович

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Алексей Киреевич

Отец ребёнка: Кирилл Антипович

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Архип Киреевич

Отец ребёнка: Кирилл Антипович

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Антипович

Смерть
Неизвестно
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