Артамонова (Голобокова) Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Голобокова) Матрона Павловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1880

Отец: Голобоков Павел Семенович

Мать: Голобокова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Артамонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Артамонов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
До 1918

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Артамонов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
23.04.1919

Дочь: Тетеркина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Артамонов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Николай Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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