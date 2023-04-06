Артамонова (Голобокова) Матрона Павловна
Место рождения
Дата рождения09.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1880
Рождение ребёнка
1900
Сын: Артамонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Артамонов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
До 1918
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
До 1918
Сын: Артамонов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
23.04.1919
Дочь: Тетеркина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Артамонов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Артамонов Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно