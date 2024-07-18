(Charlow Katz) Sydelle
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1942
Дата смерти12.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1942
Отец: Charlow Jules Julius
Мать: (Fox Charlow) Frieda
Рождение ребёнка
29.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1974
Сын: Katz Ean Jonathan
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.1993