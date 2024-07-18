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(Charlow Katz) Sydelle

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1942

Дата смерти

12.06.1993

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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1974 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1942

Отец: Charlow Jules Julius

Мать: (Fox Charlow) Frieda

Рождение ребёнка
29.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1974

Сын: Katz Ean Jonathan

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.1993

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