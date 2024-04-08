Сәйфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сәйфулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1800 г.р.
1812 г.р.
1822 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хәбибулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Рәхмәтулла

Мать ребёнка: не указана

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухамҗи

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хәсән

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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