Сәйфулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хәбибулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Рәхмәтулла
Мать ребёнка: не указана
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мухамҗи
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Хәсән
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно