Синцов Лука Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Лука Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1727

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Синцов Фёдор Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
После 1727
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