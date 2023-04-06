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Ракитина Варвара Алексеева

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ракитинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ракитинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ракитинъ Николай

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Яковъ

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