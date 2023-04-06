Ракитина Варвара Алексеева
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ракитинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ракитинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ракитинъ Николай
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ракитинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Яковъ