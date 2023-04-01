Хохлов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1931
Дочь: Хохлова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Александр
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна