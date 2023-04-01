Хохлов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1931

Дочь: Хохлова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Александр

Мать ребёнка: Горохова Татьяна Осиповна

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