Лебедев Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Нина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно