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Лебедев Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Георгий Яковлевич

Мать: Аристова Лебедева Вера Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Елена

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Нина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
Лисаковск, Лисаковская городская администрация, Костанайская область

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