Кудимова (Короткевич) Фаина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудимова (Короткевич) Фаина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короткевич Михаил Васильевич

Мать: Короткевич Таисия Тимофеевна

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