Фон Эксе (Дедюлина) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1884
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884
Бракосочетание
08.06.1905
бр Сахаров шт-ротм. Анатолий Алексеевич Дедюлина дочь ген-м Екатерина Владимировна 19-127-1705 182 1905 Градонач. 08.июн https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Фон Эксе Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Фон Эксе Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
25.04.1906
Рождение ребёнка
27.04.1910
Сын: Эксе (Фон Эксе) Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Фон Эксе Дмитрий Фёдорович
Смерть
1976
Место погребения: Казанское кладбище Царского Села, Санкт-Петербург, Россия