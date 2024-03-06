Фон Эксе (Дедюлина) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Эксе (Дедюлина) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1884

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884

Отец: Дедюлин Владимир Александрович

Мать: Дедюлина (Дохтурова) Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
08.06.1905

Муж: Сахаров Анатолий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
бр Сахаров шт-ротм. Анатолий Алексеевич Дедюлина дочь ген-м Екатерина Владимировна 19-127-1705 182 1905 Градонач. 08.июн https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Фон Эксе Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Фон Эксе Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.04.1906

Муж: Фон Эксе Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
27.04.1910

Сын: Эксе (Фон Эксе) Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Фон Эксе Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1976
Место погребения: Казанское кладбище Царского Села, Санкт-Петербург, Россия

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