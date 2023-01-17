Щукина Домника Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Пантелеевна
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Пантелеевна
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Пантелеевна
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно