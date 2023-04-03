Хиония Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиония Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1904

Сын: Пугачев Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Пугачев Яков Михайлов

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Пугачев Петр Михайлов

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Герасимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Михаил Герасимов

Смерть
Неизвестно
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