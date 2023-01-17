Орлов Василий Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: Орлов Кондрат -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1691 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно