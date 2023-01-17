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Орлов Василий Кондратьев

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Место рождения

Афанасьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: Орлов Кондрат -

Мать: не указана

Афанасьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1691 ст.

Сын: Орлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Сын: Орлов Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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