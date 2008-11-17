Белякова Вероника Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Вероника Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2008

Отец: Беляков Игорь Юрьевич

Мать: Сибирякова Наталия Анатольевна

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