Шулепова Параскева Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Параскева Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ксения Епимахова

Отец ребёнка: Шулепов Епимах Евтихиев

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Епимах Евтихиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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