Шулепова Параскева Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ксения Епимахова
Отец ребёнка: Шулепов Епимах Евтихиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816