Яровая (Трофимова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Трофимова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Яровая Мария 2 Кирилловна

Отец ребёнка: Яровой Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Яровой Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Яровой Кирилл Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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