Яровая (Трофимова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Яровая Мария 2 Кирилловна
Отец ребёнка: Яровой Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Яровой Кирилл Матвеевич
Смерть
Неизвестно