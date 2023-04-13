Зайцева Феврония Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
14.03.1888
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
06.07.1891
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: Ильюшко Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Штельмаченко Агриппина Иосифовна
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: Заводько Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
14.02.1913
Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иосиф Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно