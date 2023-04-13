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Зайцева Феврония Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
14.03.1888

Сын: Зайцев Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Зайцев Антон Иосифович

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: Ильюшко Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Штельмаченко Агриппина Иосифовна

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: Заводько Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Зайцев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Зайцев Иосиф Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иосиф Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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