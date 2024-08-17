Болдырев Симеон (Семен) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Симеон (Семен) Семенович

Место рождения

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895

Отец: Болдырев Семен Кириллович

Мать: Болдырева Феодосия Сергеевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Анна Васильевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.06.1914

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
17.04.1917

Жена: Болдырева Татьяна Васильевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.04.1919

Дочь: Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Болдырева Татьяна Васильевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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