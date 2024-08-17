Болдырев Симеон (Семен) Семенович
Место рождения
Дата рождения02.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1914
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Болдырева Анна Васильевна
Бракосочетание
17.04.1917
Рождение ребёнка
25.04.1919
Дочь: Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Болдырева Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно