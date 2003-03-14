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Whitney (Schipchik) Claudia Faith

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Место рождения

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States

Дата рождения

08.10.1923

Дата смерти

14.03.2003

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923

Отец: Schipchik Steve

Мать: Schipchik Elizabeth

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 1-250), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
9129 Stover Ln, Brecksville, Ohio 44141-2036, USA
Место жительства
1940
7101 Brookside Ave, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
01.11.1982
6026 W Ridgewood Dr, Cleveland, Ohio 44129-5422, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Brecksville, Ohio 44141, USA
Смерть
14.03.2003
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