Whitney (Schipchik) Claudia Faith
Место рожденияCleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Дата рождения08.10.1923
Дата смерти14.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923
Отец: Schipchik Steve
Мать: Schipchik Elizabeth
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 1-250), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
9129 Stover Ln, Brecksville, Ohio 44141-2036, USA
Место жительства
1940
7101 Brookside Ave, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
01.11.1982
6026 W Ridgewood Dr, Cleveland, Ohio 44129-5422, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Brecksville, Ohio 44141, USA
Смерть
14.03.2003