Багрецов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Багрецов Василий Савельевич

Мать: не указана

Смерть
1987
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