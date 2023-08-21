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Багрецов Иван Васильевич
Багрецов Иван Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Багрецов Василий Савельевич
1876 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Багрецов Василий Савельевич
Мать: не указана
Смерть
1987
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