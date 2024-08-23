Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Петрунка Карпункин

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1725

Жена: Матрёна Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Степан Павлович

Мать ребёнка: Матрёна Наумовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Матрёна Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Матрёна Наумовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1746
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Матрёна Наумовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Матрёна Наумовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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