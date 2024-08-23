Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Петрунка Карпункин
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1725
Жена: Матрёна Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Степан Павлович
Мать ребёнка: Матрёна Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Матрёна Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Матрёна Наумовна
Смерть
1746
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Матрёна Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Матрёна Наумовна