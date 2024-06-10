Софья Ильина 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софья Ильина

Место рождения

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: ?

Мать: ?

Крутинка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семенов (Салеенко) Никита Устинов

Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Семенов Анисим Алексеев

Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Семенов Александр Устинович

Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Семенова (Семенова (Салеенко)) Вера Устинова

Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1855
Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

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