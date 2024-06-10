Софья Ильина
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семенов (Салеенко) Никита Устинов
Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Семенов Александр Устинович
Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Семенова (Семенова (Салеенко)) Вера Устинова
Отец ребёнка: Семенов (Салиенко, Кухарь) Устин Федоров
Смерть
1855