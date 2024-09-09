Борисова Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
25.02.1888 ст.
Бракосочетание
19.02.1907 ст.
Место жительства
После 19.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.
Дочь: (Борисова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.
Сын: Борисов Николай Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Сын: Борисов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.
Дочь: (Борисова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
17.04.1918
Сын: Борисов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич
Смерть
Неизвестно