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Борисова Евдокия Петровна

Место рождения

Васильевское, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Рузский, Московская область
Крещение
25.02.1888 ст.
Бракосочетание
19.02.1907 ст.

Муж: Борисов Степан Матвеевич

Место жительства
После 19.02.1907 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.

Дочь: (Борисова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.

Сын: Борисов Иван Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.

Сын: Борисов Николай Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Сын: Борисов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.

Сын: Борисов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.

Дочь: (Борисова) Анна Степанова

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1918

Сын: Борисов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Борисов Степан Матвеевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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