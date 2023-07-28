Чекалин Вятчислав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонид Чекалин
Мать: Чекалина Нина
Рождение ребёнка
09.10.?
Дочь: Чекалина Татьяна Вятчиславовна
Мать ребёнка: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
20.08.?
Сын: Чекалин Даниил Вятчиславович
Мать ребёнка: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно