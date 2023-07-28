Чекалин Вятчислав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалин Вятчислав Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонид Чекалин

Мать: Чекалина Нина

Рождение ребёнка
09.10.?

Дочь: Чекалина Татьяна Вятчиславовна

Мать ребёнка: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
20.08.?

Сын: Чекалин Даниил Вятчиславович

Мать ребёнка: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна

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