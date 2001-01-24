Мартемьянова (Забродина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Гаврил Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Гаврил Николаевич
Смерть
24.01.2001