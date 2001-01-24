Мартемьянова (Забродина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Забродина) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Гаврил Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Гаврил Николаевич

Смерть
24.01.2001
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