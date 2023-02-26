Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1783

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

д.Трусова Нива
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1803

Дочь: Домникия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
01.03.1807

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.06.1809

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

д.Трусово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Федосов

Смерть
Неизвестно
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