Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1783
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
д.Трусова Нива
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1803
Дочь: Домникия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
01.03.1807
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.06.1809
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
д.Трусово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Федосов
Смерть
Неизвестно