Козлова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Парфенова

Отец ребёнка: Парфен

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Парфенова

Отец ребёнка: Парфен

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Аверьянова

Отец ребёнка: Козлов Аверьян Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Аверьян Сергеев

Смерть
Неизвестно
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