Козлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Парфенова
Отец ребёнка: Парфен
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Парфенова
Отец ребёнка: Парфен
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Аверьянова
Отец ребёнка: Козлов Аверьян Сергеев
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно