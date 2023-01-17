Терещенко Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терещенко Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Терещенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Терещенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терещенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Терещенко ?
Смерть
Неизвестно