Терещенко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Василий Петрович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенко Пётр

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Терещенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Терещенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Терещенко ?

Смерть
Неизвестно
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