Кочкарева Домникия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева Домникия Тарасовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1855

Сын: Кочкарев Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
22.03.1860

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1862

Сын: Кочкарев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1865

Сын: Кочкарев Тарас Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1867

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1869

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Корниенко Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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