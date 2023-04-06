Кочкарева Домникия Тарасовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1855
Сын: Кочкарев Савва Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1860
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1862
Сын: Кочкарев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1865
Сын: Кочкарев Тарас Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1867
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1869
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Корниенко Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочкарев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно