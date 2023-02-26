Иван Семёнов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
20.09.1807
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Аристархова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Аристархова
Смерть
Неизвестно