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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
20.09.1807

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Аристархова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Аристархова

Смерть
Неизвестно
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