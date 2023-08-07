Аксёнов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Аксёнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1830
Сын: Аксёнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1837
Сын: Аксёнов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно