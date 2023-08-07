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Аксёнов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Аксёнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.03.1830

Сын: Аксёнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.10.1837

Сын: Аксёнов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Аксёнова Маланья Петровна

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Маланья Петровна

Смерть
Неизвестно
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