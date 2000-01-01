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Долгов Игорь Леонидович
Долгов Игорь Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1983
Пол
Мужской
Отец
Долгов Леонид Георгиевич
1951 г.р.
Мать
Долгова (Колымагина) Галина Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1983
Отец:
Долгов Леонид Георгиевич
Мать:
Долгова Галина Владимировна
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