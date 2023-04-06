Кабанцова (Вержиковская) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова (Вержиковская) Евдокия Александровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.08.1890

Дата смерти

24.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890

Отец: Вержиковский Александр Александрович

Мать: Вержиковская Варвара Прокофьевна

Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Кабанцов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.11.1909

Сын: Кабанцов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
30.08.1915

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1918
Причина смерти: легкие
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