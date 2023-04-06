Кабанцова (Вержиковская) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1890
Дата смерти24.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890
Бракосочетание
18.01.1909
Рождение ребёнка
14.11.1909
Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1915
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кабанцов Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1918
Причина смерти: легкие