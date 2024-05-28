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Кабанова Марина Филипповна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.07.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1802 ст.

Отец: Кабанов Филипп Кузьмич

Мать: Кабанова Домна Андреяновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.02.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Настасья Егоровна Источник: Архив Государственное ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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