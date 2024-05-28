Кабанова Марина Филипповна
Место рождения
Дата рождения17.07.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1802 ст.
Отец: Кабанов Филипп Кузьмич
дата крещения - 18.02.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Настасья Егоровна Источник: Архив Государственное ... Показать все
Смерть
Неизвестно