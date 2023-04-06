Самойлова (Бабина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Бабина) Агафья Михайловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Бабин Михаил Петрович

Мать: Бабина Феодора Ивановна

Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Самойлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1895

Дочь: Косюра Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Самойлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1902

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Бракосочетание
10.01.1911

Муж: Колесников Алексей Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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