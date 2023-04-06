Самойлова (Бабина) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Отец: Бабин Михаил Петрович
Мать: Бабина Феодора Ивановна
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
26.05.1895
Дочь: Косюра Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1899
Сын: Самойлов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1902
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Бракосочетание
10.01.1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно