Прибавкин Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибавкин Валентин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Награда
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибавкина Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Федотово, Дмитровский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Яковлево, Дмитровский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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