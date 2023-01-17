Прибавкин Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Награда
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Федотово, Дмитровский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Яковлево, Дмитровский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно