Еремина, Людеженская (Маклашова-Глактинонова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина, Людеженская (Маклашова-Глактинонова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1805

Дата смерти

22.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1805

Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ

Мать: Маклашова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ереминъ Федоръ

Отец ребёнка: Ереминъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сазанова Матрена

Отец ребёнка: Ереминъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1840

Сын: Ереминъ Семенъ

Отец ребёнка: Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1843

Сын: Ереминъ Тимофей

Отец ребёнка: Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.11.1845

Муж: Людеженский Герасимъ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Людеженский Герасимъ

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ереминъ Федоръ

Смерть
22.05.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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