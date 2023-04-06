Еремина, Людеженская (Маклашова-Глактинонова) Марья
Место рождения
Дата рождения01.04.1805
Дата смерти22.05.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1805
Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ
Мать: Маклашова Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ереминъ Федоръ
Отец ребёнка: Ереминъ Федоръ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сазанова Матрена
Отец ребёнка: Ереминъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.02.1840
Сын: Ереминъ Семенъ
Отец ребёнка: Андреянъ
Рождение ребёнка
01.05.1843
Сын: Ереминъ Тимофей
Отец ребёнка: Андреянъ
Бракосочетание
12.11.1845
Муж: Людеженский Герасимъ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Людеженский Герасимъ
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ереминъ Федоръ
Смерть
22.05.1883