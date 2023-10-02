Спасская Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Спасский Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Спасский Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Спасский Яков Дмитриевич
Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно