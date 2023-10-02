Спасская Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Спасский Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Спасский Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Спасский Яков Дмитриевич

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Яков Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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